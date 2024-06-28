İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim oldu? İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri: Mesud Pezeşkiyan mı, Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili mi Mustafa Purmuhammedi mi cumhurbaşkanı oldu?

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip ülkede, 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

88 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 62 milyon seçmen var, sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak ve oylar sayılacak. Sonuçlara dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması, kesin sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

SAATLER KALA ÇEKİLDİLER

Eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın beklendiği gibi veto yediği seçim yarışında, iki isim sandıkların kurulmasına saatler kala adaylıktan çekildi.

İranlılar bugün reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Bakır Kalibaf, Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi'den biri için oy verecek.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan iki isim ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da bir kez daha sandık kurulacak.

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Dini lider Hamaney bu sabah başkent Tahran'da oyunu kullandı ve seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

İran'da cumhurbaşkanı dört yıl süreyle görev yapıyor ve üst üste en fazla iki defa seçilebiliyor.