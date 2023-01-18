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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem: Van ve Iğdır da sallandı

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Iğdır'da da hissedildi.

18.01.2023 - 13:30 |
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem: Van ve Iğdır da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.08'de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

 

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