İpe diziliyor, 3 ay tazeliğini koruyor! Kilosu 100 TL’den alıcı buluyor

Muş’ta sonbaharın habercisi olan ve bağlarda yetişen güz armutları, ipe dizilerek yaklaşık 3 ay boyunca soğuk ortamda tazeliğini koruyor. Kentte geleneksel yöntemle saklanan armutlar, hem tadıyla hem de kültürel değerleriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 40 yıldır ipe güz armudu dizerek geçimini sağlayan 65 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Demirel’in özenle seçip ipe dizdiği armutlar, kentte olduğu kadar il dışından da talep görüyor.

Kilosu 100 TL’den satışa sunulan güz armutları, vatandaşlar tarafından özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Yöre halkı için sofraların vazgeçilmezi haline gelen armutlar, Muş’un bağ kültüründe de önemli bir yere sahip.

65 yaşındaki İlhan Demirel, 40 yıldır ipe armut dizerek geçimini sağladığını belirterek, yerel ürünler tükendiğinde dükkanını kapattığını ifade etti. Demirel, "65 yaşındayım, 40 yıldır ipe armut dizerek geçimimi sağlıyorum. Marketten bu işe geçtim. Sadece Muş ürünlerini satıyorum. Muş ürünleri bittiği zaman ben de dükkanı kapatıyorum. Armut, elma, Muş üzümü ve diğer sebze-meyveleri satıyorum. Bu sebze ve meyvelerin yüzde yetmişini il dışına gönderiyoruz" dedi.

Demirel, ipe dizilen güz armutlarının kış aylarında yaklaşık 3 aya kadar tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "İpe dizdiğimiz güz armutları kış aylarında 3 aya kadar tazeliğini koruyor; sıcak ortamlarda ise daha erken bozulabiliyor. İl dışına gönderdiğimiz ürünlerde mevsim değişikliği olduğu için vatandaşlarımızın dikkat etmesini ve armutları soğuk ortamlarda muhafaza etmelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.

Demirel, 40 yıldır armutları ipe dizerek geçimini sağladığını ve çocuklarının rızkını hep buradan kazandığını söyleyerek, "Bu güzel armutlar Mongok Bağları ve Mehmetcan Bağları'nda yetişiyor. Özellikle yüksek kesim ve kayalık topraklarda daha iyi yetişiyorlar. 40 yıldır armutları ipe dizerek ekmeğimi kazanıyorum ve çocuklarımın rızkını hep buradan sağladım. 7 çocuğum var ve hepsini okuttum. Buradan kazandığım parayla çocuklarımın geçimini sağladım" ifadelerini kullandı.

Demirel, armutların ipte tane tane olgunlaştığını ve tane tane koparılarak yenildiğini vurgulayarak, "İpe dizdiğimiz armutlar 3 ay boyunca, havanın sıcak veya soğuk olmasına göre dayanabiliyor. Bu armutlar ipte tane tane olgunlaşıyor ve tane tane koparılarak yeniyor. Güz armutlarına çok yoğun ilgi var. İl dışından gelen yerli ve yabancı turistler de gelip bizi ziyaret ediyor, armutları inceliyorlar" diye konuştu.

Yukarı Çarşı’daki tarihi çarşıda hizmet verdiğini belirten Demirel, buradaki tarihi camiler ve hanlar nedeniyle turistlerin dükkanını ziyaret ettiğini ifade ederek, "Burası Yukarı Çarşı, tarihi bir çarşı; burada tarihi camiler ve hanlar var. Turistler burayı ziyaret ettiklerinde bizi de görüyor, yanımıza geliyor, dükkanda fotoğraf çekiyor, sohbet ediyor ve tadımlık armutlar alıyorlar" dedi.