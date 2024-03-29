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Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! İstanbul'da yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

29.03.2024 - 09:24 |
Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! İstanbul'da yakalandılar

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “MAHZEN-23” Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan aranan Maxat Rakhishov’un yakalandığını duyurdu.

 

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