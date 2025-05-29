İnfaz düzenlemesi paketi TBMM’de! Detaylar belli oldu

Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenleme ile ilgili önemli detayları paylaştı.

Adalet Bakanı Tunç'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili Milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunulan, 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusundaki ilk yargı paketi olan Kanun Teklifi, toplam 30 maddeden oluşmaktadır.

CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Kanun Teklifi; ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir.

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Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum.

Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu amaç doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz.

'2 YIL ALTI CEZA ALAN SÜRENİN 10'DA BİRİNİ HAPİS YATACAK'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre; 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Hükümlü koşullu salıverilme tarihine kadar ceza süresinin en az 10'da 1'i ceza infaz kurumunda geçirecek. İkinci kez mükerrirlere koşullu salıvermeden faydalanma imkanı tanınacak. Çocuklar ve kadınların pedogojiye uygun olarak özel infaz usulleri kapsamı genişletilecek.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenleme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

AK Parti olarak 2002’den beri reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı Paketi ile sunduk. Birçok katılımcı ile çalışmalar yürütüyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ PAKETİNİN DETAYLARI

5 amaç, 45 hedefin yer aldığı yargı reformu strateji belgesi ile yargıya ilişkin memnuniyetin güçlendirilmesi de hedeflendi. İnsan hayatına dokunan düzenlemeler ile iyi hal durumun güçlendirilmesi, mahkûmun disiplin kurallarına uyumu, olumlu süreci de desteklemek istiyoruz. Toplam 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, Trafikte can ve mal güvenliğin sağlanmasını amaç ediniyoruz.

Cezanın en az 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirmelerini istiyoruz. Cezası az olan durumlarda toplumsal suçlarda 2 yılın altındaki suçlarda 5 günden az olmamak üzere 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirmelerini istiyoruz.

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İyi hal ve koşullu salıverilme durumlarında dikkat çekiyoruz. Rehabilite edilerek suç salınmalarını istiyoruz. Toplamda 19 bin 800 civarı mahkum var bu kapsamda.

Hasta ve engelli Adli Tıp raporuna göre konutta infaz sistemi getiriliyor.

Trafikte yol kesmeye ağır yaptırım gelecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezasını da artırıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye yolunda gayretli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde de çok ciddi çalışmalarımızı, kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.

Son günlerde kadın vekillerimize yönelik tuhaf açıklamalar ve durumlar yaşanıyor. Özellik CHP’li Asu Kaya hanımefendiye yönelik onurunu haysiyetini rencide edecek şekilde gündeme getirilmesini şiddetle kınıyoruz. Birileri her zamanki gibi görmedim duymadım şeklinde davranıyor. Bu saygısızlığı parti ayrımı olmaksızın kınadığımızı belirtiyorum.