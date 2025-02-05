İmzalar atıldı! En düşük işçi maaşı 38 bin 500 TL oldu

Gölbaşı Belediyesi ile sendikalar arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Ankara 4 No'lu Şube Başkan Yardımcıları İlhan Ok ve Arzu Tekin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde belediye personeline yönelik maaş artışının yanı sıra ilave yardımlarda da artışlar yapıldı. 2 yıllık imzalanan sözleşmeyle belediyede çalışan bekar bir çalışanın maaşı yüzde 30 zamla 27 bin TL'den 35 bin 100 TL'ye ikramiyelerle beraber 38 bin 500 TL'ye yükseltildi. 5 yıl kıdemi olan belediye çalışanı 2 çocuklu bir işçinin maaşı ise ikramiyelerle beraber 39 bin 250 TL oldu. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi 5 bin TL'ye yükseltildi. Yıllık izinlerde yaşanan kesintilerin ise yapılmayacağı belirtildi. Kıdem, çocuk yardımı, yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı, ölüm, evlenme ve sünnet yardımı gibi ilave kalemler ile teknik personel ve temizlik işçilerine verilen primlerde de artışlar yapıldı.

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"Eğer bir taraf olacaksak biz işçimizden tarafız"

Belediyenin şartlarını zorlayarak çalışanlara en iyi maaşı vermek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Yakup Odabaşı "Ben önceki dönemde de şimdi de her zaman belediye çalışanlarını ailemin bir parçası olarak gördüm. Hep birlikte yaşamış olduğumuz bu güzel ilçeye çalışmayla gayretle ailece hizmet etme düşüncesi içinde olan bir belediyeyiz ve o düşünceyle de hareket ediyoruz. Belediyemizin imkanları olduğu ölçüde maddi ve manevi olarak çalışanlarımızın yanında olduk. Gölbaşı'nda 160 bine yakın vatandaşımız var. Bunlar vergi veriyor, bunların içinde biz de varız. Bizler; başkan yardımcılarıyla, müdürleriyle, memurlarımızla, işçilerimizle gayret edersek, aldığımız maaşın hakkını verirsek, onların hakkını korumuş oluruz. Alım gücünün her geçen gün azaldığını, fiyatların arttığını, güneşin altında terleyen emek veren o kardeşlerimizin durumunu ben biliyorum. Zor şartlarda çalışıyorlar. Onlara en iyi maaşı nasıl veririz diye çalıştık. Eğer bir taraf olacaksak biz işçimizden tarafız. Ama bir taraftan da belediyenin bir bütçesi var. Veremeyeceğimiz bir parayı söyleyerek sizleri zor duruma düşürmek istemedik. Böyle düşünerek sendika temsilcileri ve çalışanlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. Toplu iş sözleşmemizi, ülkemizin ve belediyemizin mevcut ekonomik şartlarını dikkate alarak ve tüm imkânlarımızı seferber ederek sonuçlandırdık. Aldığımız maaşların bereketli olması için hakkını vermemiz lazım. Alnımızın teriyle aldığımız maaş Allah'ın izniyle bereketli olur, kimseye muhtaç olmayız. Ben hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum, Gölbaşılı hemşehrilerimize bizleri mahcup etmeyin. Bu vatana güzel hizmetler edelim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Odabaşı'nın açıklamaları salonda bulunan işçiler tarafından alkışlarla kesildi. Tören, Odabaşı, işçiler ve sendika temsilcilerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.