Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için bazı yasal süreler ve uyulması gereken kurallar bulunuyor. Bir cihazın Türkiye'deki mobil şebekeleri kayıtsız olarak kullanma hakkı toplam 120 gün. Bu süre dolduğunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından IMEI kaydı yapılmamış olan cihazlar iletişime kapatılır. Özellikle çift SIM kartlı telefonlarda her bir yuva için tanınan kullanım hakkı her takvim yılı başında sıfırlanarak yeniden başlasa da, bir kişinin bu hakkı toplamda sadece üç takvim yılı boyunca kullanabileceği unutulmamalı. Cihazın kapanma süresi yaklaşmadan önce kullanıcılar genellikle kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilerek kayıt işlemlerini tamamlamaları için zaman tanınıyor.

IMEI kapanma süresi sorgulama nasıl yapılır?

Yurt dışından getirdiğiniz cihazınızın kalan kullanım süresini ve kayıt durumunu öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

IMEI numaranızı öğrenin: Cihazınızın arama ekranına *#06# yazıp arama tuşuna basarak 15 haneli IMEI numaranızı öğrenin. Çift SIM kartlı cihazlarda iki adet IMEI numarası görünecektir.

Cihazınızın arama ekranına *#06# yazıp arama tuşuna basarak 15 haneli IMEI numaranızı öğrenin. Çift SIM kartlı cihazlarda iki adet IMEI numarası görünecektir. e-Devlet Kapısı'na giriş yapın: Tarayıcınızdan veya e-Devlet mobil uygulamasından T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın.

Tarayıcınızdan veya e-Devlet mobil uygulamasından T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın. Hizmeti bulun: Arama çubuğuna "BTK IMEI Kayıt Hakkı Sorgulama" yazın veya doğrudan şu bağlantıyı ziyaret edin: https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama

Arama çubuğuna "BTK IMEI Kayıt Hakkı Sorgulama" yazın veya doğrudan şu bağlantıyı ziyaret edin: https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama Sorgulama yapın: Açılan sayfada ilgili alana cihazınızın IMEI numarasını girerek "Sorgula" butonuna tıklayın.

Bu adımların ardından sistem, cihazınızın kalan yasal kullanım süresini ve kayıt hakkı durumunu size gösterecek.