İmamoğlu'nun zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de önceki gece “safları ve hedefleri” netleştiren bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM’sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle zoom üzerinden gerçekleştirdiği online toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek YouTube’da açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayımlandı. Olağanüstü PM ve olağanüstü kurultay süreci için hazırlık yapıldığını ortaya koyan toplantı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı.

‘CHP LİDERİNİN NUTKU TUTULDU’

Edinilen bilgiye göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece yaşanan sürpriz gelişmeyi dün sabah bir MYK üyesinden öğrendi. Sabah erken saatte Kılıçdaroğlu’nu durumdan haberdar eden MYK üyesi, CHP liderine toplantı kaydını da izletti. Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantı görüntülerine Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ardından dün olağanüstü toplama kararı aldığı MYK’sına başkanlık etti. Saat 12.25’de başlayan toplantı 13.15’te sona erdi. MYK’nın gündeminde görevden alınan illere yapılan atamalar vardı. Van, Hakkâri, Diyarbakır Bağlar’a atama yapıldı.

ÖZEL VE GÜNAYDIN YOKTU

Toplantıya, İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa’da olduğu için katılamazken, İstanbul Silivri’deki bir programa katılan Gökhan Günaydın da süratle Ankara’ya hareket etmesine karşın MYK’ya yetişemedi.

‘İSTİFA ETSİNLER’ TALEBİ

“Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur” görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi. Kulislere Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce iki kez istifalarını istedim ama etmediler” dediği iddiası da kulislere yansırken toplantı sonrası Milliyet’e yapılan değerlendirmelerde, “Genel Merkez’in konuyu büyütmeme” eğiliminde olacağı ifade edildi. CHP kulislerinde Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifasının istenmesi halinde parti grubunda konunun verilecek bir güvensizlik önergesi ile güvenoylamasına dönüşebileceği, bunun da siyasi açıdan risk oluşturabileceği konuşuluyor.

‘HİÇBİR GİZLİ TARAFI YOK, KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu’nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni’ne katıldı. Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP’nin önde gelen isimleriyle yaptığı online toplantıya ilişkin görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili açıklama da bulundu. Parti mevzularının partililerle konuşulacağını vurgulayan İmamoğlu “Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz” dedi.

KAYIT YAPIP SIZDIRAN ‘GİZLİ KATILIMCI’ ARANIYOR

İmamoğlu’nun Pazar günü zoom üzerinde yaptığı toplantıya kamerası kapalı ve kimlik bilgisi görünmeyen bir katılımcı da katıldı. Olağanüstü PM için imza girişimi ve alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kimliği belirsiz kişi İmamoğlu’nun da dikkatini çekti. Ancak İmamoğlu bu kişiyi Selin Sayek Böke zannetti. Böke’nin bir toplantıda olduğunu o nedenle görüntünün olmadığını düşünen İmamoğlu, “Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum, ekranda katılımcı diye bir şey var, ama belki o olabilir ama henüz görüntü yok, belki geliyordur” sözleri dikkati çekti.

‘KENDİ SIZDIRDI’ İDDİASI

CHP kulislerinde, zoom toplantısına online davet gönderilenlerin katılabileceğine işaret edilerek görüntülerin nasıl sızdırılmış olabileceğine ilişkin farklı iddialar dillendirildi. Bu çerçevede, katılımcılara sekretaryaları üzerinden gönderilen davetin, kopyalanarak toplantıya sızılmış ya da genel merkeze iletilmiş olabileceği konuşulurken, “Köstebek yok. Ekrem Bey kendi sızdırdı. Sebebi şu; isimleri deşifre etti. Bazı isimlerden emin değildi” iddiası da kulislere bomba gibi düştü.

İNCE GÖNDERME!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’deki gizli toplantıya sert tepki gösterdi. Milliyet’e konuşan İnce özetle şunları kaydetti:

‘‘Bu normal bir toplantı değil. 2014 yılında genel başkanlığa aday olmadan önce Kılıçdaroğlu’na gittim, grup başkanvekilliğinden istifa ettim ve hakkını helal et, şimdi karşına çıkıyorum dedim. Hem Grup Başkanı ya da Grup Başkanvekili olacaksın hem de aday olacaksın, bu olmaz. CHP üyesi değilim ama CHP kültürünü çok iyi bilirim. Bu toplantı Belediye Başkanı açısından hiç yapılamaz. Çıkar Genel Başkanlığa aday olur, kurultay için imza toplarsın. Ben Kurultay için gereken imzayı topladığımda o toplantıdakiler dahil, imzaların geri çekilmesi için delegelerin kimini tehdit, kimini de zengin ettiler.

CHP’nin kuralları, gelenekleri yok oldu. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Deniz Baykal döneminde çeşitli kademelerde siyaset yaptım. Deniz Bey’in dar kadrocu anlayışını sevmezdim ama hiç değilse yalan söylemezdi. CHP, Atatürkçülerin dışlandığı bambaşka bir parti oldu. Ben haklı çıkmak istemiyorum...’’

CHP KULİSLERİNDE KONUŞULAN: ‘EYLÜLDE TASFİYE BAŞLAR’

İnternete düşen videoya ilişkin CHP’li yöneticiler Milliyet’e özetle şu görüşleri aktardılar: “Ekip çok bomba bir ekip. Kongre süreçlerini konuşuyorlar. Bir değişim var, manifestosunu Bülent Tezcan yazıyor, örgütlenmesini Tekin Bingöl yapıyor. Parti üst kurullarının idaresinde Gökhan Günaydın var. Buradan nasıl bir değişim çıkacak? 7 dönem milletvekilliği yapmış, partinin bütün kritik kararlarında imzası olanlar, son milletvekili listesini yapanlar orada. Orada Genel Başkan’ın temsiliyetinde bulunan kişilerin olması ve hâlâ görevde bulunmalarında problem var. O toplantıda Ekrem Bey’in rahatsız olacağı bir şey yok. Ekrem Bey niyetini açıkça söyledi. O toplantıda tek sıkıntı, toplantıya katılanlar. Siz rutin toplantılarda bunları mı konuşuyorsunuz? Hiçbir PM üyesi belediye başkanından talimat alamaz. Bir belediye başkanı talimat veremez. Bu görüntü partinin tüzel hukukuna da aykırı.

‘İHANET BU’

Değişimin A Takımı ortaya çıktı. Olay bu. İhanet bu. Bunların hepsi demokrasi havarisi oldu, yıllardır örgütler görevden alınıyor, niye sesiniz çıkmıyor. Olağanüstü PM’ye gerek yok ki bizim tüzüğümüze göre yapılan itirazlar ilk PM’de görüşülür. Bunun için olağanüstü toplamaya gerek var mı? Bu süreç bu arkadaşların tasfiyesine gider. Genel Başkan eylüle kadar bekler, sonra operasyona başlar.”

‘HABERİMİZ YOKTU’

MYK sonrası toplantı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, konuyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi: “Ülke yangın yerine dönmüş, millet zam, zulüm altında inlerken ‘zoom’ konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Genel Merkez’in haberi yoktu.”

TOPLANTIYA KATILANLAR: SİYASİ VE AHLAKİ MEŞRUİYETİ OLAN BİR TOPLANTI

Toplantıya katılanlar, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Son derece siyasi meşruiyeti, ahlaki meşruiyeti, hukuki meşruiyeti olan bir toplantıdır. Başka türlü PM olağanüstü toplantıya nasıl çağrılacak? Bir grup PM üyesi kendi arasında bir toplantı yapacak ki buna karar verecek ve çağrı metnini imzalayacak. Kaldı ki biz diyoruz ki biz bu metni çarşamba günü partiye teslim ettiğimizde basınla paylaşalım, iletişimini yapmadığımız hiçbir şeyin içinde olmayalım diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘STATÜKO İSTEYENLER RAHATSIZ’

Bülent Tezcan da, şunları ifade etti: “Ortada yanlış bir iş yok. Partililerle Türkiye’nin ve partinin geleceğini konuşuyoruz. Bu toplantıyı gece yarısı bir korsan paylaşımla ‘ihanetmiş’ gibi ‘parti içinde darbeymiş’ gibi paylaşanlar kimse, partiye asıl zararı veren onlardır. Rahatsız olanlar mevcut statükonun devam etmesini isteyenlerdir.”

ALTAY: PARTİNİN HALİ ORTADA

Engin Altay da “Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var. Biz bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız kardeşim. Sızması enteresan. Fakat gizli saklı bir durum yok. Bunu ihanet diye sunmak çok ayıp” dedi.

BİNGÖL: ORTALIK SAKİNLEŞSİN

Tekin Bingöl ise “Şu aşamada bir şey söylemeyeceğim. İlerleyen günlerde konuşuruz. Bir ortalık sakinleşsin. Pazar günü PM var. Bunları değerlendirelim, görüşelim” ifadesini kullandı.

ÖZEL: İSTİFA ETMEYECEĞİM

Özgür Özel de “12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim. Seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim” diye konuştu.

ADIGÜZEL: KİMSENİN SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK

PM üyesi Onursal Adıgüzel, videonun nasıl sızdığına ilişkin, “Demek ki toplantıya dışarıdan bir katılım olmuş. Bir güvenlik açığı olmuş” dedi. Tepkiler için de “Gündemi belli olan, tüzüksel bir hakkın da kullandığı bir toplantı. Kimsenin de bir söz söyleme hakkı yok” ifadelerini kullandı.

KARAYALÇIN’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Öte yandan partinin duayen isimlerinden Hikmet Çetin, “Birden fazla kişi olduğu zaman hiçbir şey gizli kalmaz, sızar” demekle yetinirken, Murat Karayalçın ise “CHP’nin daha önce de kritik dönemleri oldu. Onları sağduyu ile karşılıklı saygı ile parti hukukunu gözeterek aştık” dedi.