(İller arası öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları açıklandı

2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınara khizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla

belirlenecektir.