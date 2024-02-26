İlkokul 5 yıl olacak mı? 5 artı 3 artı 4 eğitim sistemi eğitim sistemi geri mi gelecek?
11 Nisan 2012'de yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim sistemi ile eğitim sistemiyle ilkokul 4 yıla indirildi. Sosyal medyada 4+4+4 eğitim sistemi yerine 5 artı 3 eğitim sisteminin geri geleceği iddia edildi. Söz konusu paylaşımların ardından veliler İlkokul 5 yıl olacak mı? 5 artı 3 eğitim sistemi geri mi gelecek? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ilkokul 5 yıla mı çıkıyor?
26.02.2024 - 17:14 |
İlkokul tekrar 5 yıl mı olacak, MEB 5+3+4 sistemine geri dönecek mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5. sınıf çocuklarının ortaokula uygun olmadığı iddiaları sonrası veliler arama motorlarına yöneldi.
4 ARTI 4 ARTI 4 EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKTI?
12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi (4+4+4 eğitim sistemi) 2012-2013 döneminde Türkiye'de başlayan eğitim sistemidir.
İlkokul 5 yıl olmayacak. İlkokul, çoğu ülkede genellikle 4 yıl sürmektedir. Bazı ülkelerin ilkokullarda biraz daha fazla süre öngördüğü durumlar da olabiliyor.