İlkokul 5 yıl olacak mı? 5 artı 3 artı 4 eğitim sistemi eğitim sistemi geri mi gelecek?

İlkokul tekrar 5 yıl mı olacak, MEB 5+3+4 sistemine geri dönecek mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5. sınıf çocuklarının ortaokula uygun olmadığı iddiaları sonrası veliler arama motorlarına yöneldi.

4 ARTI 4 ARTI 4 EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi (4+4+4 eğitim sistemi) 2012-2013 döneminde Türkiye'de başlayan eğitim sistemidir.

İlkokul 5 yıl olmayacak. İlkokul, çoğu ülkede genellikle 4 yıl sürmektedir. Bazı ülkelerin ilkokullarda biraz daha fazla süre öngördüğü durumlar da olabiliyor.