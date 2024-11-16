İlk yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı

Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopteri Alpin’in gelişmiş versiyonu Alpin 2’nin tasarımını tamamlayıp üretime geçtiğini duyurdu. Önümüzdeki günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Alpin 2’ye yönelik anlaşma yapması beklenen Pasifik Teknoloji, müttefik ülkelerin pazarlarına yönelik çalışmalar yaptığını da açıkladı. Pasifik, şubat ayında Alpin’in üreticisi Titra şirketini bünyesine katmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir basın toplantısı düzenleyen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Alpin bizim yıldız ürünümüz. Biz bu yatırıma gireceğimiz gün, arkadaşlar bu helikopteri çoktan geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sokmuş, epeyce kullanımını yapmışlardı. Biz bu başarıyı büyütmeyi, ihracat pazarına sokmayı ve teknolojisini geliştirmeyi istedik. Bugün itibarıyla Alpin-2’nin tasarımı tamamlandı, üretimi yapılıyor. Konu ile alakalı Savunma Sanayi Başkanlığı’yla görüşmeler ve sözleşmeler yürütülüyor” diye konuştu.İNSANSIZ KARGO ARACI

Alpin’in ilginç bir şekilde hem bir savunma teknolojisi aracı hem de kargo taşıyıcısı olarak kullanılabildiğini belirten Erdoğan “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Bizim lojistikle buluşan bir tarafı da var açıkçası. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu ürünü geliştirerek sadece bir savunma teknolojisi değil aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz” dedi.

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Fatih Erdoğan Alpin-2’nin fiyatını açıklamadı ancak şu anda askeri operasyonları yapan yük taşıyan insanlı helikopterlerden ilk yatırım maliyeti anlamında yaklaşık yüzde 90 tasarruf sağladığına dikkat çekti. Erdoğan, Alpin 2’nin operasyon maliyetinde ise yaklaşık yüzde 95 tasarruf sağladığını söyledi.

3 MİLYAR tl’LİK YATIRIM PLANI

Gelecek üç yılda 3 milyar TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini de belirten Fatih Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemlerde hasılatın yüzde 50’den fazlasının ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz. Şirketimizde, ürün geliştirme süreçlerinde şimdiye kadar en önemli unsurlardan biri olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Ar-Ge harcamalarının, teknoloji geliştirme hedeflerimize uyumlu olarak bütçemizde yüzde 35-40 oranında yer alacağını öngörüyoruz.”

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Titra’yı satın aldıktan üç ay sonra 150 milyon dolar değerleme üzerinden tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle kurumsal yatırımcı girişi sağlandığını belirten Erdoğan, şirketin bugün istese bunun kat kat üzerinde bir değerleme ile yeniden kurumsal yatırım alabilecek durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan şu bilgileri verdi:

“Bunları da değerlendiriyoruz; görüşmelerimiz var. Büyük ve yeni bir fabrika yatırımı yapmayı ve böyle bir yöntemle finanse etmeyi değerlendiriyoruz. Koşullar uygun olursa yeniden tahsisli sermaye artırımı yaparak finansman sağlamayı düşünebiliriz. Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, sektöre ve şirketimizin geleceğine güvendiklerinin önemli bir göstergesidir.”

Özellikle siber güvenlik alanında Türkiye’nin en kritik finans kuruluşlarına, bankalarına, kamu kurumlarına hizmet vermeye devam etiklerini belirten Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez ise İstanbul Havalimanı’nın birçok bilişim ve siber güvenlik operasyonunun Pasifik Teknoloji tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Dönmez, “Ayrıca, Türkiye’nin en büyük taşımacılık altyapı operasyonlarından birini yürüten devlet demiryolları ile biletleme operasyonu Pasifik Teknoloji’nin geliştirdiği teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Pasifik Teknoloji, teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren bir şirket. Fintek alanında da yatırım planlarımızı yaptık, çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

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ULAŞIMI ZOR YERLERE 200 KG’I İNDİRİYOR

TOPLANTIDA Selman Dönmez Alpin-2’nin teknik özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

İnsansız lojistiği geçtiğimiz yıl envantere girmemizle birlikte TSK’nın kazanmış olduğu bir yetenek oldu. Toplam kalkış ağırlığı 550 kg, 200 kg maksimum yük taşıma kapasitesi var. Bu tabii hava şartları ortam koşulları uçtuğu yükseklik ve hava sıcaklığı gibi şartlara bağlı olarak değişiyor.

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Bir sahada dağlık bölgede operasyon yaptığınızda oraya yaklaşma açısı, yaklaşma yakınlığı, hava akımına karşı alması gereken tepki gibi şeyleri sahada tecrübe ettik. Alpin-2’de yük taşımayı üzerine entegre edeceğimiz vinçle yapmak gibi tamamen lojistik anlamda operasyona yönelik ilave geliştirdiğimiz kabiliyetler var. Daha sonraki versiyonlarda yük taşıma kabiliyetini 500 kg’ye çıkarma planlarımız var.

Şu an Alpin’de iki tane helikopterimiz faaliyette. Alpin-2’de yazılımımız tamamen yerli ve milli. Bizim tarafımızdan geliştirildi. En kritik donanımlarını da kendimiz geliştirdik. Motor dışardan, Avusturya menşeili bir insansız hava araçlarında genel kullanılan bir motor.

İlk insansız hava araçları gözetleme ve güvenlik amacıyla çıkmıştı, sonra SİHA’lar gelişti. Kargo amaçlı ilk etapta geliştirme faaliyetleri yapıldı. Geçtiğimiz ay SAHA EXPO’da tanıtımını gerçekleştirdiğimiz DUMRUL adında küçük bir helikopterimiz var. Bunu silahlı versiyon olarak çıkarttık.

Sahada edinilen tecrübe ile helikopter alanındaki kabiliyetimizi silahlı küçük helikoptere dönüştürdük. Roketsan’la METE füzesinin DUMRUL’a entegrasyonu ile ilgili sözleşme imzaladık. Bu versiyonu insansız bir helikopterin ilk örneklerinden biri olmuş olacak. Sonradan beraberinde ilerleyen süreçte ihtiyaca bağlı olarak Alpin helikopterimizin silahlandırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak.

Askeri lojistiğin yanı sıra sivil lojistikte dünyanın birçok yerinde daha ulaşılamayan yerler var. AFAD ile de görüşmelerimiz sürüyor.

Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden ciddi anlamda ilgi var. Hali hazırda 10’a yakın ülke ile görüşmelerimiz var.