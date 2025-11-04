İlk hasat başladı! Verim düşük, fiyatlara yansıyacak

Haberin Devamı

Bolu’da işçi bulunamaması ve maliyetlerin yükselmesi sebebiyle patates üreticileri dane mısır ekimine yöneldi. Pandemiden bu yanda her geçen yıl dane mısır üretimi Bolu'da arttı. Kent merkezine yakın köylerde binlerce metrekarelik patates tarlaları üreticiler tarafından mısır tarlalarına çevrildi. Hava şartlarının genel itibariyle mısır üretimine uygun olduğu Bolu'da bu yıl kuraklık nedeniyle verimler düştü. Dane mısırın bu yıl ilk ürünlerini elde eden üreticiler verimlerin düşük olduğunu belirtti.

"Kuraklığın etkisi oldu"

Yenigeçitveren köyünde dane mısır üretimi yapan Abdullah Bulut, "Bu sene bizim ilk hasadımız. Çevredeki diğer çiftçiler verimlerin düşük olduğunu söylüyorlar. Kuraklığın etkisi oldu. 6 yıl önce ilk deneme olarak ekmeye başlamıştık. Dekar başına bin 600 kilogram, bin 700 kilogramlara kadar çıktık. Bu sene kurak gidiyor. Mısırı Bolu’da taban suyu yüksek olan bölgeler ekiyor. Kurak bölgelerde sulama olmazsa mısır yanıyor" dedi.







"Verim oranı düşük"

Dane mısır üreticisi Ufuk Öner, "Hasat 1 hafta önce başladı. Verim oranı düşük. Fiyatlarda beklediğimizin çok çok altında. Ekim azaldı, önceden çoktu. Üreticiler para kazanmadığı için maliyetler yüksek olduğu için ekim azaldı. Artık patates üretimi Türkiye genelinde bitti gibi bir rol aldı. Vatandaş dane mısıra yöneldi ama dane mısırda da bu sene kurak gittiği için havalar, verim düştü" ifadelerini kullandı.