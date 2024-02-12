İlk cemre ne zaman düşecek 2024 (nereye)? Cemrenin düşme tarihleri ve sırası: Cemre ne zaman toprağa düşüyor?

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri sorgulanıyor. Havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç kere düşen cemrenin tarihleri merak ediliyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2024?

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.