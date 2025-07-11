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İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak

11.07.2025 - 18:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NKARA, (DHA)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)

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