GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİlçenin simgesi olmuştu, bir gecede yok oldular
HaberlerGündem Haberleri İlçenin simgesi olmuştu, bir gecede yok oldular

İlçenin simgesi olmuştu, bir gecede yok oldular

25.09.2025 - 21:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İlçenin simgesi olmuştu, bir gecede yok oldular

Tokat ile Turhal arasındaki karayolunu süsleyen ve doğal tünel görüntüsüyle hafızalara kazınan kavak ağaçları kesilerek tarihe karıştı.

Haberin Devamı

Tokat ile Turhal ilçesi arasındaki karayolunda onlarca yıldır yolculara görsel şölen sunan kavak ağaçları kesildi. Yolun her iki tarafına simetrik şekilde dikilmiş yüzlerce kavak, özellikle sonbaharda oluşturduğu sarı-yeşil tonlarıyla hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durağıydı.

Doğal bir tünel görünümü oluşturan ağaçlar, mevsimlere göre değişen atmosferiyle yıllarca manşetlere ve sosyal medyaya konu oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kesim işlemleriyle bu eşsiz manzara sona erdi. Kavakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte, yolun hem gölgelik hem de huzur veren karakteri kayboldu. Karayolu artık sıradan bir görünüme bürünürken, bölge halkı ve doğa severler bu kaybı üzüntüyle karşıladı. Kesim gerekçesi öğrenilemezken; Tokat-Turhal hattının simgesi haline gelen doğal tünelin yok olması yörede "büyük bir boşluk" olarak değerlendiriliyor.

İlçenin simgesi olmuştu, bir gecede yok oldular


"Söküp yerine yenileri dikiliyor"
Öte yandan söz konusu kavakların bulunduğu arazinin özel mülkiyete ait olduğu, ağaçların da arazi sahibi tarafından yıllar önce dikildiği öğrenildi. Kavakların belli dönemlerde kesilip satıldığı, ardından yerine yenilerinin dikildiği belirtildi.

    Güncel Haberler

    Sakarya'da sahilde bulunan ayakkabılar korkuttu! Sahil güvenlik harekete geçirdi
    #Gündem

    Sakarya'da sahilde bulunan ayakkabılar korkuttu! Sahil güvenlik harekete geçirdi

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 'bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör, görevden uzaklaştırıldı
    #Gündem

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 'bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör, görevden uzaklaştırıldı

    Borsa İstanbul güne güçlü başladı: Gözler ABD büyüme verisi ve Erdoğan-Trump görüşmesinde!
    #Ekonomi

    Borsa İstanbul güne güçlü başladı: Gözler ABD büyüme verisi ve Erdoğan-Trump görüşmesinde!