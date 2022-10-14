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İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 100'ü geçti

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 101'e yükseldi.

14.10.2022 - 09:09 |
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 100'ü geçti

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 101’e yükseldi.

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    İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 100'ü geçti

    İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 100'ü geçti