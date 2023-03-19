İkiye bölünen dev kayanın sırrını kimse çözemiyor!

Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlükler’in kullandığı, çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla eşsiz bir tarihi geçmişe sahip Kahta Kalesi’nin de içinde bulunduğu Nemrut Dağı eteğindeki eski Kahta Köyü şimdilerde çok ilginç bir tartışma ile gündemde. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat’taki depremlerde on binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce bina yıkıldı, dağlar yarıldı, yollar çöktü. Deprem sırasında Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta olarak bilinen Kocahisar Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Tonlarca ağırlığındaki kaya ikiye bölünüp Hacı Bulgur’a ait tek katlı evin üstüne düştü. Ölen ya da yaralanan yok ama korkusu büyük oldu. Bölgedeki evler boşaltıldı, şimdi günlerdir çadırlarda yaşayan köylüler bu kaya ne olacak diye soruyor? Kaya güvenli bir hale getirmeden kimse evine girmek istemiyor.

Oraya nasıl geldi?

Milliyet'ten Ercan Sarıkaya'nın haberine göre; çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan hatta Cumhuriyet dönemine kadar Kahta ilçesinin merkezi olan köyde o kaya oraya nasıl geldi tartışması sürüyor. Kayanın sırrı halen çözülemezken bizde köye gidince ilginç bilgilere ulaştık. Aslında kimine göre 300 kimine göre ise 1500 yıldır o kaya orada duruyormuş. Rivayete göre kaya sürüklenip geldiğinde altında iki ev kalmış ve o evlerde de insanlar ölmüş. Hatta o evlerden eşyalar zaman zaman çıkıyormuş. Köyün yaşlıları babalarından ve dedelerinden duyduklarını anlatıyorlar. Yıllardır bu kaya köyün başına ne zaman bela olacak diye düşünüp duruyorlarmış. Son dönemde yağan yağmurlar da korkuyu bir kat daha artırıyor. Zemini kayganlaşan kaya sürüklenirse yıkımı büyük olur.

Köyde yaşayanlardan Aziz Özkazanç, korku içinde olduklarını anlatıyor. Eşyalarımızı da alamıyoruz. Kaya yerinde kırılarak tehlikesiz hale getirilebilir diyor. Bazı köylüler ise kimyasal ile eriterek de kayayı yok etmekten söz ediyorlar. Kaya oradan kaldırılmadan evlere dönmeyeceklerini anlatıyorlar.

Çözümü kim bulacak?

Köyün muhtarı İzzet Avcı da kayanın daha önce de bölgeden kaldırılması için devletin kurumlarına müracaat ettiklerini ama sonuç alamadıklarını anlatıyor. ‘Peki kayanın yakınına o ev nasıl yapıldı?’ diye sorduğumuz da ise çok eskiden binanın kayanın dibine yapıldığını ve son dönemde de yenilendiğini anlatıyor. AFAD’ın kayayı parçalaması için talepte bulunduklarını anlattı muhtar İzzet Avcı, “Köyde 30’dan fazla evde depremden hasar görmüş. Şimdi herkes kayanın bölgeden kaldırılmasını bekliyor. O kaya yüzünden huzurumuz kalmadı” diye dert yanıyor.

Kaymakamlık harekete geçti

Kaymakamlık da köylüleri tedirgin eden dev kayayı AFAD aracılığı ile parçalayarak kaldırmak için harekete geçmiş durumda. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, deprem nedeniyle hem ilçe hem de köylerde konteynere ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Kaymakam Korkutata, “Dev kayanın ne zaman nasıl geldiğini kimse bilmiyor. En kısa sürede köylülerimizi bu tehlikeden kurtaracağız” dedi. Bölgede tarihi Kahta Kalesi’nin dokusuna uygun bir yapılaşma planladıklarını söyleyen Korkutata, depremden hasar gören ve yenilenecek binaları taştan ve kalenin mimarisine uygun yapmak istediklerini, böylece turistlerin de ilgi odağı olacak bir köy de ortaya çıkacağını anlatıyor.