İkinci öğretim kalktı mı, hangi üniversitelerde ikinci öğretim var? İstanbul hukuk ikinci öğretim kapatıldı mı, bu sene ikinci öğretim var mı?
8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Tercih dönemi öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda merak edilen konu başlıklarından biri de “İkinci öğretim kalktı mı, hangi üniversitelerde ikinci öğretim var? İstanbul hukuk ikinci öğretim kapatıldı mı, bu sene ikinci öğretim var mı?” soruları oldu.
YKS sonuçları açıklanınca gözler tercih işlemlerine çevrildi. Adayların tercihlerini yapmadan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Tercihler için araştırmalar devam ederken bu sene ikinci öğretimin olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, İkinci öğretim kalktı mı, bu sene ikinci öğretim var mı?
Bu sene ikinci öğretim var mı?
YÖK'ten yapılan açıklamaların ardından bu sene kılavuzda devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanlarının aktarıldığı, yaklaşık bir milyon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.