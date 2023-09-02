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İki kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra da intihar etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), sokakta tartıştığı iki kadına tabanca ile ateş açtıktan sonra kendisini vurdu. Olayda Mızrak ile ateş açtığı kadınlardan 1'i öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

02.09.2023 - 01:46 | | Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)
İki kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra da intihar etti

Olay, saat 21.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana geldi. Veysel Mızrak, park halindeki 45 AAD 65 plakalı otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen Meliha Uludağ (47) ve Cansu Dönmez (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

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Gerginliğin artması sonucu Mızrak, belinden çıkardığı tabanca ile iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

İki kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra da intihar etti

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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