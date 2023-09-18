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İki gemi Ahırkapı açıklarında çarpıştı!

İstanbul Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.09.2023 - 09:03 | | Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İki gemi Ahırkapı açıklarında çarpıştı!

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.

İki gemi Ahırkapı açıklarında çarpıştı

Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor. (DHA)

İki gemi Ahırkapı açıklarında çarpıştı

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