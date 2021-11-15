Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Mesleki EÄŸitim Ä°ÅŸ birliÄŸi ProtokolÃ¼ AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde imzalandÄ±. TÃ¶rene, Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ±, Ä°stanbul Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ CoÅŸkun YÄ±lmaz ile TÃ¼rkiye Otelciler BirliÄŸi ve TÃ¼rkiye Otelciler Federasyonu Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.Â

"EN Ã–NCELÄ°KLÄ° ALANLARIMIZDAN BÄ°R TANESÄ°NÄ° MESLEK EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RMEK"

Ä°mza tÃ¶reninde konuÅŸan, Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak en Ã¶ncelikli alanlarÄ±mÄ±zdan bir tanesini meslek eÄŸitimi gÃ¼Ã§lendirmek oluÅŸturuyor. YÄ±llardan beri sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olan, 'AradÄ±ÄŸÄ±m elemanÄ± bulamÄ±yorum' diyen iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nÄ±n ÅŸikayet ettiÄŸi, mesleki eÄŸitim artÄ±k toparlanÄ±yor, ayaÄŸa kalkÄ±yor ve geleceÄŸe Ã¼mit oluyor. Daha Ã¶nce iÅŸ verenler ve sektÃ¶r temsilcileri mesleki eÄŸitim mezunlarÄ±nÄ±n kendilerine gelmelerini beklerken, biz MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak artÄ±k sektÃ¶r temsilcilerine dedik ki, buyurun, meslek eÄŸitimi birlikte yÃ¼rÃ¼telim. MÃ¼fredatÄ± birlikte gÃ¼ncelleyelim. Ã–ÄŸrencilerimizin iÅŸletmedeki beceri eÄŸitimini, stajlarÄ±nÄ± birlikte planlayalÄ±m. Mesleki eÄŸitim iÃ§in Ã§ok kritik olan ve Ã¶ÄŸretmenlerimizin gÃ¼ncel bilgileri, teknolojileri takip etmesine imkan veren, iÅŸbaÅŸÄ±na mesleki geliÅŸim eÄŸitimlerini birlikte dizayn edelim. AynÄ± zamanda sektÃ¶rdeki uzmanlar okullarÄ±mÄ±za gelsin, ders versin. BaÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilere burs verelim. En Ã¶nemlisi mezunlar mezun olduktan sonra da istihdamda Ã¶ncelik verelim" dedi.Â

"Ä°LK PÄ°LOT UYGULAMASI Ä°STANBUL'DA GERÃ‡EKLEÅžECEK"

Bakan Ã–zer, sÃ¶zlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti: Â "Mesleki Teknik Anadolu liselerindeki mezunlarÄ±mÄ±zÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde, ama mesleki eÄŸitim merkezlerinden mezun olanlarÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 88'ler civarÄ±nda. Almanya'daki doÄŸal mesleki eÄŸitimdeki istihdam oranÄ±ndan bile Ã§ok daha yÃ¼ksek bir istihdam oranÄ±na sahibiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sektÃ¶rle birlikte sÃ¼reÃ§ yÃ¶netiliyor. Ä°stanbul'da ilk pilot uygulamasÄ±nÄ± inÅŸallah bu protokolÃ¼ imzalayarak gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. ArtÄ±k Ä°stanbul'da ayrÄ± binalarda Mesleki EÄŸitim Merkezi olmayacak. Otellerde Mesleki EÄŸitim Merkezi'ni kuruyoruz. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Ã–ÄŸrenciler artÄ±k otellerde, bir gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitimini alacaklar, bir daha okula gitmeyecekler. Zaten diÄŸer gÃ¼nlerin tamamÄ± otelde eÄŸitime devam edecekler. AynÄ± zamanda daha Ã¶nceden Meslek EÄŸitim Merkezleri'nde yabancÄ± dil eÄŸitimine hiÃ§ baÅŸlamadÄ±k. ilk defa Mesleki EÄŸitim Merkezleri'nde yabancÄ± dil eÄŸitimi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir eÄŸitim Ã¼reteceÄŸiz. Bu da bu iÅŸ birliÄŸi baÄŸlamÄ±nda bizim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir aÃ§Ä±lÄ±m olacak."

"TURÄ°ZM SEKTÃ–RÃœNÃœN YOÄžUN OLDUÄžU BÃ–LGELERDEN PROJEYÄ° YAYGINLAÅžTIRACAÄžIZ"

Ä°mza tÃ¶reni Ã¶ncesi konuÅŸan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy ise "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸinde sektÃ¶rde meydana gelen geliÅŸmeler ile eÄŸitim sisteminin eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak amacÄ±yla bir sÃ¼redir Ã¼zerinde titizlikle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir konuyu resmiyete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ bulunuyoruz. Hem sektÃ¶rÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu nitelikte iÅŸgÃ¼cÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak hem de istihdama katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla iki bakanlÄ±k olarak bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlattÄ±k. Protokol Ã§erÃ§evesinde inÅŸallah ilk uygulamayÄ± sektÃ¶rle sÄ±kÄ± iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde Ä°stanbul'da baÅŸlatacaÄŸÄ±z. ArdÄ±ndan da turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerden baÅŸlayarak bu projeyi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. SÃ¶z konusu protokol kapsamÄ±nda turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n talepleri doÄŸrultusunda mesleki eÄŸitim merkezlerine iliÅŸkin Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n ve eÄŸitim materyallerinin gÃ¼ncellenmesi saÄŸlanacaktÄ±r. BÃ¶ylece Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan belirlenen okullar ile seÃ§ilen oteller iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸacak. Ã–ÄŸrencilerimiz, iÅŸyerlerinde, mesleki eÄŸitimlerini sÃ¼rdÃ¼recek ve Ã¶zellikle turizm sektÃ¶rÃ¼nde mesleki eÄŸitim merkezi programÄ± uygulamalarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretime katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak" dedi.