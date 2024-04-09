İki arkadaşlar aradında çatışma çıktı! Saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

İstanbul'un Kağıthane İlçesinde olay, dün saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Ateş (30) caddede yürürken, arkadaşı Hakkı Y. (38) ve kardeşi S.Y. (25) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Ateş ile Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı ateş etmeye başladı. Mehmet Ateş ile Hakkı Y. ve kardeşi S.Y.’nin yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen motokurye Orhan Yıldız’ın (20) kafasına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ateş ile Orhan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağından ve sırtından yaralanan Hakkı Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede 40 boş mermi kovanı tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.

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"ÖLÜME NEDEN OLDU"

Yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin yakını olduğunu belirten Ferman Solaçan, “Beraber oturup yemek yiyorlar. Aralarında hiçbir şey yokken tartışıyorlar. Bir anlık kavga işte ölüme neden oldu. Motorunda ölen 20 yaşlarındaki genç galibe kuryeydi, buradan geçiyordu. Kavgayla alakası olmayan bir gençti. Pisi pisine gitti. Kavga da, Mehmet ile yaralı olan arkadaş arasında oluyor. Orhan’ın kavgayla alakası yok ama diğerlerinin var. Eskiden aralarında hiçbir şey yoktu” dedi.

HASTANEYE GÖNDERDİLER

Yaralıların yardımına ilk koşan vatandaşlardan Ömer Çeçen “Akşam ben dükkandaydım, silah seslerini duyunca aşağıya indim. Aşağı yukarı 50 kere ateş edildiğini duydum. Aşağıya indiğimizde bir arkadaş burada yatıyordu, bir kişi de yolda yatıyordu. Ben toplam 3 kişi gördüm. 2 kişi de yaralı arkadaşlarını duran arabayla hastaneye gönderdi. En sonda da biz buradaki yaralıyı fark ettik ve onu da başka bir arabayla hastaneye gönderdik” diye konuştu.

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SİLAHLAR PATLADI

Mahalle sakinlerinden Can Yılmaz da “İki taraf akrabaydılar, hem de arkadaştılar. Bağırma seslerini duyduk. Cama çıktık, bağırma seslerinden yaklaşık 10-15 saniye sonra silah seslerini duymaya başladık. Silah seslerini duyunca olay yerine doğru koştum, olay zaten tam burada gerçekleşti. Olay yerine geldiğimde Orhan Yıldız yerde yatıyordu.

Kafasına mermi isabet etmişti. Mehmet Ateş’i zaten direkt araca bindirip hastaneye gönderdik. Maalesef hastaneden kötü haberi aldık. Çok üzgünüz hepimiz. Onları vuran kişi de şurada yatıyordu. Onun durumu ağırdı. Hakkı Y. ise bacağından ve karnından vurulmuştu. Olay yerinde ölmemişti. Kimin kime ateş ettiğini bilmediğimiz için onu da araca bindirip hastaneye gönderdik. Çok üzgünüz, keşke olmasaydı. 3 gün öncesine gidersek; bu insanlar oturup birlikte yemek yiyip, muhabbet sohbet etmiştir. Aralarında birbirlerine sıkacak kadar ne yaşandıysa artık onu da ben bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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