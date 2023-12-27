İHH Konya Binance mesajı | İHH Konya nedir, İHH Konya Binance mesajı yeni bir dolandırıcılık yöntemi mi?

Konya İHH’den binlerce kişiye Binance mesajı geliyor. Söz konusu mesajların ardından vatandaşlar arama motorlarına yönelerek İHH Konya Binance mesajı nedir, İHH Konya neresi, İHH Konya Binance mesajı yeni bir dolandırıcılık yöntemi mi? Gibi sorulara yanıt arıyor.

İHH Konya Binance mesajı yeni bir dolandırıcılık yöntemi mi?

Binance’nin kullanıcısına verdiği yanıtta böyle bir uygulamamın olmadığı dile getirildi ve şöyle denildi:

İlgili mesajın tarafımızdan gönderilmediğini de bilginize sunmak isteriz. Kullanıcılarımıza sadece talepleri doğrultusunda SMS göndermekteyiz, kullanıcılarımızın dışında SMS gönderimi sağlamamaktayız. Bu tür kısa mesajlar, Binance hesabınızın olma olasılığı düşünülerek kötü niyetli kişiler tarafından (oltalama diye bilinir) hesabınızı ele geçirmeye yönelik olarak gönderilmektedir. Lütfen bu mesajlardaki linklere tıklamayınız ve herhangi bir bilginizi girmeyiniz. Ayrıca, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kişisel verilerinizin (KVKK ihlali) paylaşılmış olması hakkında şikayette bulunmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Binance ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir konuda hesabınız olmasa dahi www.binance.com/tr/chat canlı destek üzerinden bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Konya İHH’den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Vakfımızın adını-logosunu kullanarak cep telefonlarınıza gönderilen SMS’lere ve sosyal medya kanalları ya da WhatsApp üzerinden gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Güvenlik açısından buradaki linklere tıklamayınız.” İfadeleri kullanıldı.