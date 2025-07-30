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GündemIğdır'da yerin 80 metre altında yer alıyor! 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor
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Iğdır'da yerin 80 metre altında yer alıyor! 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor

30.07.2025 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Iğdır'da yerin 80 metre altında yer alıyor! 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda, kavurucu yaz sıcaklarının etkili olduğu son iki ayda, yerin 80 metre altındaki galeriler tam 44 bin kişiyi ağırlayarak adeta bir kaçış noktası oldu. Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığı tarafından "Tuz Terapi Merkezi" adıyla turizme kazandırılan bu eşsiz mekanlar, yurdun dört bir yanından gelenleri ağırlamakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık turizmi arayanların ve bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin de uğrak noktası haline geliyor.

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Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu son 2 ayda 44 bin ziyaretçi ağırladı.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma işlemleri sonucu oluşan galeriler, sıcaklıkların etkili olduğu haziran ve temmuzda yoğun ilgi görüyor.

Iğdırda yerin 80 metre altında yer alıyor 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Tuz Terapi Merkezi" adıyla turizme kazandırılan mağaralar, yurdun dört bir köşesinden ziyaretçi ağırlıyor.

Sağlık turizmi amacıyla ziyaret edilen mağaralar, kavurucu sıcaklardan kaçanların da uğrak noktası oluyor. Hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiği Iğdır'daki vatandaşlar, mağaralara gelerek serinliyor.

Iğdırda yerin 80 metre altında yer alıyor 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor

Yerin 80 metre altındaki mağaralar, dışarıda sıcaklık artsa da en fazla 12 dereceye ulaşıyor.

Mağaralar, sıcakların etkili olduğu haziran ve temmuzda 44 bin, yılın başından itibaren 85 bin, 2021'den bu yana ise 400 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

ZİYARETÇİLERİ SERİN HAVASI CEZBEDİYOR

Ziyaretçilerden Dağıstan Güneş, AA muhabirine, yurt dışından gezmek için Kars'a geldiklerini, ününü duydukları Iğdır Tuz Mağaraları'nı da ziyaret ettiklerini söyledi.

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Iğdırda yerin 80 metre altında yer alıyor 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor

Mağaraları çok beğendiklerini anlatan Güneş, "Bu bizim memleketin değerlerinden biri. Sahip çıkanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkes gelsin, memlekete geldiğiniz zaman buraya uğrayın, pişman olmazsınız. Bronşit ve astım gibi birkaç hastalığa da iyi geliyor." dedi.

Güneş, mağaradaki sıcaklık farkına çok şaşırdıklarını belirterek, "Dışarısı 35 derece, burası eksi 5 derece, çok güzel havası var. Tüm arkadaşlara ileteceğim, teker teker, topluca, bizim takımdaki arkadaşlara önereceğim." diye konuştu.

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