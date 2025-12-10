Iğdır’da 'müstehcenlik' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.12.2025 - 19:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, , Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleyen, depolayan ve paylaşan kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226/3 maddesi kapsamında "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

