İğdir ne demek, TDK’da iğdir kelimesinin anlamı nedir? Wordle Türkçe 16 Mayıs 2024
İğdir kelimesinin anlamı merak ediliyor. İğdir kelimesiyle ilk kez karşılayanlar Türk Dil Kurumu’na başvuruyor. Peki, İğdir ne demek, TDK’da iğdir kelimesinin anlamı nedir?
16.05.2024 - 09:30 |
Wordle Türkçe kelimelerin belli olmasının ardından İğdir ne demek, sorusuna yanıt aranıyor. İşte İğdir ne demek, TDK’da iğdir kelimesinin anlamı nedir, sorularının yanıtı…
İğdir Ne Demek, İğdir TDK sözlük anlamı nedir?
İğdir kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır.
İğdir kelimesinin kökeni Türkçe dilidir.
İğdir TDK sözlük anlamı şu şekildedir:
isim,tarih Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri