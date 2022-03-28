İGA nedir, açılımı? İstanbul Havalimanı'nın yapını üstlenen İGA hakkında merak edilenler…

İGA nedir? sorusu, İstanbul Havalimanı açılışı sonrası Kabine toplantısıyla yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı köprüler ile ilgili muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verirken İGA’dan söz etmesi İGA’lar hakkında yapılan aramaları arttırdı.

İGA NEDİR?

İGA’nın yolculuğu DHMİ’nin 3 Mayıs 2013’te İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletilmesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’na ihale etmesi ile başladı.

İhaleyi kazanan konsorsiyumun bu amaçla İGA ismini vererek 7 Ekim 2013 kurduğu şirket olarak, İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Yatırımcılarımız arasında yer alan şirketlerin her birinin İGA’da %20 oranında eşit hissesi bulunuyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye)

Priştina (Kosova)

Kahire Terminal 2 (Mısır)

Bakü Heydar Aliyev (Azerbaycan)

Hawler – Erbil (Kuzey Irak)

Duhok (Kuzey Irak)

Ordu-Giresun (Türkiye)

Buna ek olarak konsorsiyum üyelerinden Limak Holding’in İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye) ve Priştina (Kosova) havalimanlarını işletme tecrübesi bulunmaktadır.

İGA AÇILIMI

İGA aslında İngilizce bir bir kısalatma. İGA'nın İngilizce açılımı Istanbul Grand Airport yani İstanbul Büyük Havalimanı Istanbul Grand Airport'un ingilizce kısalkaması ise İGA olarak kullanılıyor.