İftar saatinde birbirlerine girdiler! Park yeri kavgasında yumruklar konuştu

22.02.2026 - 07:25
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iftar saatinde arabasını fırının önüne çekmek istedi. Bina sakini karşı çıkınca ikili arasında yumruklu kavga çıktı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, pide almak için aracını fırının önüne park eden bir sürücü ile bina sakini arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kontrolden çıkan taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

