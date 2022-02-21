Allah'Ä±n Senin rÄ±zan adÄ±na orucumu tuttum. Sana inanarak sana gÃ¼vendim. AllahÄ±m senin rÄ±zkÄ±n ile orucumu aÃ§tÄ±m. Ramazan ayÄ±nÄ±n yarÄ±nki orucuna da niyet ediyorum. Benim gelecek ve geÃ§miÅŸ tÃ¼m gÃ¼nahlarÄ±mÄ± baÄŸÄ±ÅŸla.Â

Ä°ftar DuasÄ± NasÄ±l Okunur?

Ä°ftar duasÄ± genellikle Ramazan-Ä± Åžerif'te oruÃ§ aÃ§arken edilen bir dua olarak bilinmektedir. Ramazan ayÄ±nda tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlar oruÃ§ tutarak iftar yaparlar. Ä°ftarda oruÃ§ aÃ§mak iÃ§in de iftar duasÄ± okunmalÄ±dÄ±r. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iftar duasÄ± yapmasÄ± iftar sofralarÄ±nÄ± bereketlendirmektedir. Ä°ftar duasÄ± tÃ¼m Ä°slam alemi iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem arz etmektedir. Uzun ve kÄ±sa iftar duasÄ± edildiÄŸi takdirde Allah oruÃ§ aÃ§arken tÃ¼m gÃ¼nahlarÄ± da baÄŸÄ±ÅŸlayacaktÄ±r.Â

Ä°ftar DuasÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e ArapÃ§a OkunuÅŸu ve Tefsiri

AllahÃ¼mme leke sumtu ve bike amentÃ¼ ve aleyke tevekkeltu ve ala rÄ±zkÄ±ke aftartÃ¼ ve savme Ä± ÄŸadi min ÅŸehri Ramazane neveytÃ¼, feÄŸfirli ma kaddemtÃ¼ ve ma ahhartÃ¼.

Allah'Ä±n Senin rÄ±zan adÄ±na orucumu tuttum. Sana inanarak sana gÃ¼vendim. AllahÄ±m senin rÄ±zkÄ±n ile orucumu aÃ§tÄ±m. Ramazan ayÄ±nÄ±n yarÄ±nki orucuna da niyet ediyorum. Benim gelecek ve geÃ§miÅŸ tÃ¼m gÃ¼nahlarÄ±mÄ± baÄŸÄ±ÅŸla.Â

Ä°ftar DuasÄ±nÄ±n YararlarÄ± ve Faziletleri

Ä°ftar duasÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da yararÄ± ve fazileti bulunmaktadÄ±r. TÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlar Ramazan ayÄ±nda oruÃ§ tutarak ibadetlerini gerÃ§ekleÅŸtirirler. Ä°ftar sofralarÄ±nda oruÃ§ aÃ§Ä±lÄ±rken ise iftar duasÄ± okunur. Ä°ftar duasÄ± Allah'Ä±n verdiÄŸi tÃ¼m nimetlere bir ÅŸÃ¼kÃ¼r niteliÄŸi taÅŸÄ±maktadÄ±r. OruÃ§ aÃ§tÄ±ktan sonra yapÄ±lan iftar duasÄ± kiÅŸiyi Allah'a daha Ã§ok yaklaÅŸtÄ±rÄ±r. Ä°ftar duasÄ± genel olarak nimetlere bir ÅŸÃ¼kÃ¼rdÃ¼r. Bunun yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man kiÅŸiler Allah'Ä±n kendilerine Ramazan ayÄ±na ulaÅŸtÄ±rmasÄ± nedeniyle de ÅŸÃ¼krederler. Ä°ftar duasÄ±nÄ± okuyan kiÅŸinin gÃ¼nahlarÄ± affedilir. Fazileti Ã§ok fazla olan iftar duasÄ± kiÅŸiye Ã¶nemli sevaplar kazandÄ±rmaktadÄ±r.Â

Ä°ftar DuasÄ± Nedir?

Ä°ftar duasÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da yarar ve fazilet bulunmaktadÄ±r. Allah'Ä±n verdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k nimetlere ÅŸÃ¼kretmek iÃ§in iftar duasÄ± okunmaktadÄ±r. Ä°ftar duasÄ± verilen her nimete bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¼kÃ¼r anlamÄ± taÅŸÄ±r. OruÃ§ ibadetini gerÃ§ekleÅŸtiren tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlar iftar duasÄ±nÄ± da okuyarak sevap kazanÄ±rlar. Ä°ftar duasÄ± yapan tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlar Allah'a da ÅŸÃ¼krederler. GÃ¼n boyu tutulan orucun ardÄ±ndan sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla sofraya oturulur. Ä°ftar vaktinin gelmesi de bÃ¼yÃ¼k bir heyecan ile beklenir. MÃ¼slÃ¼manlar ise iftar duasÄ±nÄ± okuyarak ibadetlerini de gerÃ§ekleÅŸtirirler.Â

Ä°ftar DuasÄ± Ä°le Ä°lgili Merak Edilenler

Ä°ftar duasÄ± oruÃ§ aÃ§Ä±lÄ±rken yapÄ±lÄ±r. Ä°ftar duasÄ± Ã¶nemli bir sÃ¼nnettir. TÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlar kendi iÃ§lerinden geldiÄŸi gibi ÅŸÃ¼krederler. Allah'a yakarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yaparlar. Ä°ftar duasÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da yararÄ± ve fazileti bulunmaktadÄ±r. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man Ramazan ayÄ±nda oruÃ§ tutarken iftarlarÄ±nÄ± da iftar duasÄ± ile aÃ§arlar.Â