İftar anında okunacak dua: Ezan okunurken dua okumanın fazileti!

İftar anında okunacak dua müslümanların araştırmalarında yerini almaya başladı. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkan milyonlarca vatandaş, ilk iftarı açmanın heyecanı içerisinde.

Bu ayda edilen duaların, kılınan namazların ve çekilen zikirlerin mühim olduğuna inanılıyor. Öyle ki iftar anında okunacak duaların insan sağlığı ve hayatı üzerinde onlarca olumlu etkisinden bahsediliyor. Orucu açmadan önce okunacak duanın faziletleri şöyle sıralanıyor:

Şükür bilincini artırır: Yeme–içme gibi nimetlerin Allah’tan geldiğini hatırlatır, kalpte şükür duygusunu güçlendirir.

• Sünnettir: Bu tür şükür ifadelerinin, yemek sonrası okunmasının tavsiye edildiği rivayet edilir. Bu yüzden okuyan kişi sevap kazanmayı umar.

• Nimete bereket vesilesidir: İslam âlimleri, nimetin ardından hamd etmenin bereketi artıracağını ifade ederler.

• Kalbi tevazuya yöneltir: İnsana, sahip olduklarının kendi gücüyle değil ilahi ikramla olduğunu hatırlatır.

• Peygamber tavsiyesi: Yemekten sonra hamd edenin Allah katında değerli olduğu hadislerde anlatılır; bu yüzden bu tür dualar tavsiye edilir. (Bu uygulamalar Muhammed’in (sav) öğretilerine dayanır.)

İFTAR ANINDA, EZAN OKUNURKEN OKUNACAK DUA!,

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn' Anlamı: “Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime)