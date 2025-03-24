'İflas edersiniz' dediler, işlerini devlet desteğiyle büyüttüler! Onlarca kişiye istihdam ysağladılar

Uzun yıllar İstanbul'da matbaa ve tekstil atölyesinde çalışan 1 çocuk babası 37 yaşındaki Şahan Yıldırım, döndüğü memleketinde 3 çocuk babası ağabeyi 40 yaşındaki Emrah Yıldırım ile kendi işlerini kurma kararı aldı.

Birikimleri yetersiz kalan iki kardeş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne başvurdu.

Başvuruları onaylanan kardeşler, geri ödemeli 1,5 milyon lira tutarında makine ve teçhizat desteği aldı.

Kooperatif Mahallesi'nde iki katlı atölye kuran, 5 kişiye de istihdam sağlayan kardeşler iç ve dış mekanlar için metal, plastik, cam ve tahta yüzeyler üzerine yüksek kaliteli baskı yapıyor, ışıklı tabela hazırlıyor.

"BAŞARAMAZSIN, YAPAMAZSIN, İFLAS EDERSİN DİYEN ÇOK OLDU"

Şahan Yıldırım, AA muhabirine, hep ağabeyiyle kendi işlerini kurma hayalleri olduğunu ancak yeterli birikimleri bulunmadığı için bugüne kadar bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Gurbete çalışmak için 20 yaşındayken gittiğini belirten Yıldırım, "Yıllarca orada çalıştım. Grafik tasarım tecrübem var. Oradan kazandığım parayla biraz birikim yaptım. KOSGEB'e başvurduk. Ağabeyim de katkı sağladı. KOSGEB başvurumuz olumlu sonuçlanınca Siirt'te atölye açma hedefimize ulaştık, 5 kişiye de istihdam sağladık." dedi.

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En zor zamanda devlet desteğini yanlarında hissettiklerini ifade eden Yıldırım, verilen 1,5 milyon liralık destek sayesinde atölyeyi sıfır makinelerle açtıklarını anlattı.

Yıldırım, hiç karamsar olmadıklarını ve hep hayallerinin peşinden gittiklerini dile getirerek, kendi işini kurmak isteyenlere KOSGEB'e başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

İş yeri kurma aşamasında karşılaştıkları birçok olumsuzluğa rağmen geri adım atmadıklarını anlatan Yıldırım, "Başaramazsın, yapamazsın, iflas edersin diyen çok oldu. Onları dinlemedim, yoluma devam ettim. Şimdi hedefim daha da büyük bir iş yeri sahibi olmak ve istihdamı artırmak." diye konuştu.

Yıldırım, grafik tasarım ve matbaa baskısının yanı sıra tekstil üretimine yönelik de tecrübeleri bulunduğunu belirterek, ilerleyen süreçte tekstil üretimiyle ilgili de memleketlerinde yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

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Emrah Yıldırım da kardeşiyle kendi iş yerlerini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Devlet desteğiyle 4 makine ve teçhizatla 2 katlı atölye açtıklarını anlatan Yıldırım, kaliteli üretimle piyasada kendilerinden söz ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, KOSGEB desteğiyle alınan makinelerin bölgede sayılı olduğunu, devlet desteğinin kendilerine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

"GERİ ÖDEMELER 36 AYLIK PROGRAM SÜRESİ SONUNDA BAŞLIYOR"

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimcileri desteklemek amacıyla sunulan "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne başvuran Yıldırım kardeşlere destek sunduklarını söyledi.

Siirt'te kendi iş yerini kurmak isteyen, iş fikri olan girişimcileri KOSGEB'e beklediklerini dile getiren Erkılıç, iş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 geri ödemeli destek sağlandığını, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha eklendiğini belirtti.

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Erkılıç, "İşletmenin personel, makine, teçhizat ve kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. Geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlıyor." ifadelerini kullandı.