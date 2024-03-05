İETT şoförü direksiyonu bırakıp kendisiyle tartışan yolcuya saldırdı

Olay, dün Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcu ineceği durağa gelmeden önce otobüsün düğmesine bastı. İETT şoförü durakta durmadan ilerlemeye devam etti ve güzergahının dışına çıktı. Şoförü uyarmak için yanına giden yolcu ile şoför tartıştı. Kendisinin cep telefonu kamerasına kaydedildiğini gören şoför seyir halindeki otobüste koltuğundan kalkarak kadının eline vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcu polise giderek şoförden şikayetçi oldu.