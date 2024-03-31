İdris Ahi kaç oy aldı 2024? Van Bağımsız Belediye Başkan Adayı İdris Ahi kimdir, hangi parti? İşte Van Bağımsız aday İdris Ahi’nin aldığı oy oranı secim sonucu

Bağımsız Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İdris Ahi, 2018 seçimlerinde yaklaşık 200 oy, 14 Mayıs seçimlerinde ise 622 oy aldı. Van Büyükşehir Belediyesi için kolları sıvayan Ahi, “Ya belediyeye ya mezara” ifadelerini kullanmıştı. Peki, İdris Ahi kaç oy aldı 2024?

İdris Ahi kaç oy aldı 2024?





ŞIRNAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

idris Ahi kimdir?

Aslen Bahçesaraylı olan İdris Ahi 1974 doğumludur. Bereket Emlak ve Kömür'ün sahibi olan Ahi, uzun yıllardır Van'da esnaflık yapmaktadır. Renkli bir kişiliğe sahip olan Ahi 2009 yılından bu yana seçimlerde aday olmasıyla tanınıyor.

2023 Yılında tanıştığı TikTok ile yıldızı parlayan Ahi, canlı yayınlar ve sosyal medya mitingleri ile adını tüm kentte duyurdu.

2018 yılında girdiği seçimlerde 187 oy alan Ahi, 2023 seçimlerinde 620 oy almıştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği miting ile gövde gösterisi yapan Ahi, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Van'dan bağımsız aday olan tek büyükşehir belediye başkan adayıdır.