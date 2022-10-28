İçişleri: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş'un Şenyayla bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.