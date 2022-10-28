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İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 688 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

28.10.2022 - 12:03 | | ANKARA, (DHA)-
İçişleri: Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Keçili bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu 43 operasyonel tim ile 688 personel görevlendirildi. 

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. 

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