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İçişleri Bakanlığı'ndan Kafes operasyonu gerçekleştirildi! Muhuannad Aloqlah yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan “KAFES-19” operasyonuyla yakalandı.

13.12.2023 - 08:41 |
İçişleri Bakanlığı'ndan Kafes operasyonu gerçekleştirildi! Muhuannad Aloqlah yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kırmızı Bülten'le aranan Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: Milletimizin bilmesini isterim ki; Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi.

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Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

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