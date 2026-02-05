İçişleri Bakanlığı’ndan 10 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat: Fırtına ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den gelen son veriler doğrultusunda 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.



Paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.







Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada,

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.