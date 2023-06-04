Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, bakanlÄ±kta dÃ¼zenlenen tÃ¶renle SÃ¼leyman Soylu'dan gÃ¶revi devraldÄ±. Soylu, TÃ¼rkiye'nin son 21 yÄ±lda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde Ã§ok Ã¶nemli mesafeler kat ettiÄŸini belirterek, "Nihayetinde geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seÃ§imle birlikte TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±â€™na Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r gÃ¼Ã§lÃ¼ bir adÄ±m attÄ±k. Allah bizlere de Ã¶nce Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± olarak, sonra da 7 yÄ±l boyunca Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak bu sÃ¼rece dahil olmayÄ±, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± ve bu aziz millete hizmet etmeyi nasip etti. Bizler gÃ¶revde olduÄŸumuz sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde tÃ¼m mesai arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bize bahÅŸettiÄŸi bu fÄ±rsatÄ±n ve onurun gereÄŸini hakkÄ±yla yerine getirebilmek iÃ§in CenabÄ±hakkâ€™Ä±n ve aziz milletimizin rÄ±zasÄ±na nail olabilmek iÃ§in elimizden gelen tÃ¼m gayreti ortaya koyduk. Åžimdi de inÅŸallah sorumluluÄŸu aÄŸÄ±r ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliÄŸinden mÃ¼sterih olduÄŸunuz mesai arkadaÅŸÄ±mÄ±za teslim ediyoruz"Â dedi.

YERLÄ°KAYA: AÅžK Ä°LE Ã‡ALIÅžACAÄžIZ

Bakan Ali Yerlikaya da Soyluâ€™ya teÅŸekkÃ¼r ederek, "Hizmet bayraÄŸÄ±nÄ± sizden devralmak bizim iÃ§in bir onur. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a ÅŸanlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± her yerde 85 milyon insanÄ±mÄ±zÄ± huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸatmak, bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ muhafaza etmek varlÄ±k sebebimizdir. Mavi vatanÄ±mÄ±zÄ±n her bir damlasÄ± bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. GÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ±n bilincindeyiz. Temel referansÄ±mÄ±z hukuk ve insan haklarÄ±dÄ±r. Bundan taviz verilmeyecektir. TÃ¼m suÃ§larla mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek. Deprem bÃ¶lgesindeki tÃ¼m yaralarÄ±mÄ±zÄ± yine hep birlikte saracaÄŸÄ±z. KardeÅŸlik seferberliÄŸimiz TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±â€™na damgasÄ±nÄ± vuracak. TÃ¼m bunlarÄ± yaparken de tek amacÄ±mÄ±z, nihai gayemiz rÄ±zayÄ± ilahidir, Allah rÄ±zasÄ±dÄ±r ve aziz milletimizin hayÄ±r dualarÄ±nÄ± almaktÄ±r. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda CenabÄ±hak bizi emanete layÄ±k kÄ±lsÄ±n. Ve yÃ¼rekten diyorum ki; aÅŸkla Ã§alÄ±ÅŸan yorulmazmÄ±ÅŸ. Bizler de aÅŸk ile Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve Allahâ€™Ä±n izniyle de yorulmak bilmeyeceÄŸiz ve bunu da hep birlikte el birliÄŸiyle yapacaÄŸÄ±z"Â diye konuÅŸtu. (DHA)

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