İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan sığınmacı açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı sığınmacı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Çataklı'nın açıklamaları:



Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir. Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır.

Sosyal medya ırkçı hesapların olduğu bir mecraya dönüştü. Siber Daire Başkanlığı bunları takip ediyor. Nasıl bir manipülasyon ile karşı karşıya kaldığımız açıklama istiyorum. Sessiz İstila diye bir paylaşım yapıldı. Yüzde 54'ünün bot hesaplarla yapıldığı görülüyor.

YÜZDE 31'İ FETÖ YANLISI

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka bir şey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir.

8 MİLYON GÖÇMEN STABİL HALDE TUTULDU

İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmen stabil halde tutulmuştur.

Son 5 yılda toplam 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Türkiye 2016 yılından beri 1 milyon 208 bin 992 kaçak göçmeni de içeride yakalamıştır. 497 bin 926 Suriyelinin güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır.

1 milyon Suriyeli’nin gönüllü geri gönderilmesine yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 324 OPERASYON

2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında Turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (kod adı) Semih Sayılgan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 63’ü PKK/KCK , 31’i DEAŞ terör örgütü mensubudur.