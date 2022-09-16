İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
16.09.2022 - 16:21 |
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.