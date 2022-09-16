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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

16.09.2022 - 16:21 |
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun  2015 yılında  terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. 

Terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.

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