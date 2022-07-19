İçişleri Bakanlığı duyurdu, yeni operasyon başlatıldı! 530 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığı açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka–22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit J.Kd.Yzb. Mahmut Top” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.