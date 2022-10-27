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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı.

27.10.2022 - 09:49 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak TORTUMLU Operasyonu” başlatıldı.

Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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