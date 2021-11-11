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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 718 askerle...

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

11.11.2021 - 09:03 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 718 askerle...
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başladı!
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başladı!
Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başladı!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladıPKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde “Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli” Operasyonu başlatıldı.

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