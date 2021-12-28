İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin operasyonu başlatıldı.
28.12.2021 - 14:12 |
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (516) personel [(43) operasyonel tim] görev alıyor.