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İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başladı! 1050 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 50 personel görev alıyor.

02.02.2022 - 12:18 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başladı! 1050 personel görev alıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu, operasyon başladı 1050 personel görev alıyor

 Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

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