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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Flaş operasyon başladı

İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı.

29.04.2022 - 09:31 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Flaş operasyon başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Flaş operasyon başladı

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Flaş operasyon başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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