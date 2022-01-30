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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, “Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.

30.01.2022 - 10:48 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, “Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde “eren kış-17 (muş- şenyayla) şehit j.ütğm. ismail moray” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

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