İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, “Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde “eren kış-17 (muş- şenyayla) şehit j.ütğm. ismail moray” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.