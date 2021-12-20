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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'Zehir 2' başladı...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde *“ZEHİR – 2” kod isimli operasyon başlattı*

20.12.2021 - 09:28 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'Zehir 2' başladı...

Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı

Daha önce yapılan “ZEHİR” ve bugün başlatılan “ZEHİR-2” operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde Zehir 2 başladı...

Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta ‘ZEHİR’ ve ‘ALKOL’ kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde Zehir 2 başladı...

Bu doğrultuda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM ekipleri; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde bugün “ZEHİR – 2” kod isimli operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “ZEHİR” ve “ZEHİR-2” Kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde Zehir 2 başladı...

 

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