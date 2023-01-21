İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 871 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi” Operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 9 tabur 67 operasyonel tim olmak üzere 871 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.