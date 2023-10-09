GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde 148 zehir taciri yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde 148 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

09.10.2023 - 08:33 | | ANKARA, (DHA)
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde 148 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 21 ilde narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon yapıldığını duyurdu. Buna göre; İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 148 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonları yapan jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Borsada yatırımı olanlar dikkat! Kritik uyarı yapıldı, düğmeye basıldı

Borsada yatırımı olanlar dikkat! Kritik uyarı yapıldı, düğmeye basıldı

CHP İstanbul il başkanı kim oldu? CHP İstanbul il kongresi kim kazandı, CHP İstanbul il başkanı kim seçildi? CHP İstanbul il kongresi sonuçları

CHP İstanbul il başkanı kim oldu? CHP İstanbul il kongresi kim kazandı, CHP İstanbul il başkanı kim seçildi? CHP İstanbul il kongresi sonuçları

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!